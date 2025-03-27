EA Sports и Codemasters объявили дату выхода новой части гоночной серии - F1 25 появится 30 мая 2025 года. Игра получила обновленный движок и новые режимы, включая команду из предстоящего фильма.

30 мая 2025 года поклонников виртуальных гонок ждет долгожданный релиз – F1 25 от EA Sports и Codemasters. Разработчики подготовили несколько серьёзных нововведений к 75-летнему юбилею Формулы-1.

Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. В основе – полностью переработанный движок EGO с поддержкой технологии LIDAR, которая сделала трассы и окружение заметно реалистичнее. Особое внимание уделили физике поведения машин на треке.

Сезон 2025 года в игре отразит громкие изменения в чемпионате: переход Хэмилтона в Ferrari, шесть новых пилотов. Легендарный гонщик стал лицом специального Iconic Edition – владельцы этого издания получат эксклюзивный контент и ранний доступ за три дня до релиза.

Вернется сюжетный режим Braking Point со знакомыми персонажами, но новой историей. Любопытное дополнение – команда APXGP из готовящегося фильма "F1", которая появится в карьерных режимах. Стандартное издание украсят Пиастри, Сайнс и Бирман.

Разработчики обещают регулярные пост-релизные обновления с новым контентом.