В интервью Autocar Иван Эспиноза намекнул на продолжение легендарной GT-R и других культовых автомобилей.

Nissan остается верен своей спортивной ДНК, несмотря на глобальный тренд на электрификацию. Будущий глава компании Иван Эспиноза подтвердил, что культовые модели, такие как GT-R и Z, сохранят свое место в линейке бренда.

Эспиноза подчеркнул, что «страсть к вождению» — ключевая философия Nissan. По его словам, бренд планирует поддерживать в линейке несколько знаковых моделей, включая GT-R, Z и Patrol, чтобы сохранить эмоциональную связь с поклонниками.

Нынешнее поколение GT-R (R35), выпускаемое с 2007 года, скоро завершит жизненный цикл. Однако компания не намерена отказываться от легендарного спорткара. В 2023 году Nissan представил концепт Hyper Force — возможный электрический преемник GT-R, но его серийный выпуск отложен до появления более совершенных технологий.

Эспиноза отметил, что Nissan стремится балансировать между инновациями и традициями. Даже с учетом ужесточающихся экологических норм бренд ищет способы сохранить высокопроизводительные автомобили в глобальной линейке. В ближайшие годы компания продолжит инвестировать в спортивные модели, чтобы «поддерживать мечту» о настоящем драйве.