На закрытом собрании руководства BYD председатель Ван Чуаньфу озвучил амбициозные планы компании. В 2025 году китайский автопроизводитель планирует продать 5,5 млн автомобилей, сделав особый акцент на зарубежных рынках.

Китайский автогигант BYD готовится к новому этапу экспансии. На внутреннем собрании председатель правления Ван Чуаньфу обозначил ключевые цели компании на 2025 год, где главным приоритетом станет не просто прибыль, а укрепление рыночных позиций.

Согласно внутренним планам, в следующем году BYD рассчитывает реализовать 5,5 млн автомобилей, из которых более 800 тысяч придутся на зарубежные рынки. Эти цифры выглядят достижимыми на фоне текущих показателей: в 2024 году компания продала 4,27 млн машин, показав рост на 41%.

Особое внимание руководство уделяет сохранению 33% доли на внутреннем рынке. Ван Чуаньфу подчеркнул, что в текущей фазе развития прибыльность — не единственный ключевой показатель. Компания делает ставку на технологическое лидерство в сфере интеллектуальных систем и электромобилей.

На фоне агрессивного снижения цен конкурентами (например, моделей Camry и Accord до уровня 100+ тыс. юаней) BYD планирует использовать период льготного налогообложения электромобилей для укрепления позиций. К 2026 году компания завершит формирование собственного флота из 8 автомобилевозов для экспортных поставок.

Параллельно BYD активно расширяет модельный ряд, только в марте проведя 6 презентаций новых автомобилей.