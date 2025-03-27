Администрация Трампа объявила о введении 25% пошлины на все импортные автомобили и автозапчасти. Новые тарифы вступят в силу 2 апреля и могут принести американской казне 100 млрд долларов.

Вашингтон предпринимает радикальные меры для защиты американского автопрома. Со 2 апреля все легковые и грузовые автомобили иностранного производства, а также ключевые автокомпоненты будут облагаться 25% пошлиной при ввозе в США.

Новые тарифы затронут весь спектр импортных транспортных средств - от компактных седанов до полноразмерных внедорожников и легких грузовиков. Под ограничения также попадут двигатели, трансмиссии и электронные компоненты. Администрация оставила за собой право расширить список облагаемых пошлиной деталей в будущем.

Трамп утверждает, что такие меры вернут рабочие места в американскую автопромышленность. Однако экономисты предупреждают: дополнительные расходы лягут на плечи потребителей через повышение цен. По оценкам Белого дома, бюджет может получить до 100 млрд долларов ежегодно за счет новых сборов.

Особые условия предусмотрены для автопроизводителей из Мексики и Канады в рамках соглашения USMCA. Им позволят сертифицировать долю американских компонентов, платя пошлину только за "иностранную" часть стоимости автомобиля. Полностью собранные в США машины останутся беспошлинными.

Параллельно администрация Трампа прорабатывает механизм налоговых вычетов по автокредитам для поддержки спроса. Детали этой инициативы пока не раскрываются, но она может работать по аналогии с ипотечными вычетами. Первые последствия новых тарифов американские покупатели почувствуют уже в апреле.