Создатели нашумевшего сериала Severance использовали для монтажа обычные Mac, а не специализированное дорогое оборудование.

В индустрии кино и телевидения давно укоренился миф, что качественный монтаж требует специализированного и дорогого оборудования. Однако создатели Severance доказали обратное.

Несмотря на высокий бюджет сериала (около $20 млн за эпизод), монтажная команда Severance работала на обычных компьютерах Apple — Mac mini, iMac и MacBook Pro.

Один из редакторов сериала, Джеффри Ричман, отметил преимущества экосистемы Apple. Возможность синхронизировать работу между iPhone, MacBook и iMac значительно ускоряла процесс. Он мог делать заметки на смартфоне, а затем продолжать работу над ними на компьютере без лишних действий.

Особенно полезным оказался MacBook Pro во время съемок в заснеженном заповеднике Minnewaska. Портативность, автономность и наличие HDMI-порта позволили Ричману оперативно монтировать материал прямо на месте, подключая ноутбук к телевизору.





Редактор также подчеркнул удобство macOS для профессионального монтажа. Быстрое переключение между приложениями и стабильность системы экономили время и нервы. При этом производительности чипов Apple Silicon хватило для работы с материалами высокого качества.