Японские ученые разработали первый в мире аккумулятор, использующий уран в качестве активного материала. Технология может решить проблему хранения ядерных отходов.

Японское агентство по атомной энергии представило экспериментальную батарею, которая использует уран вместо традиционных материалов.

Исследователи успешно продемонстрировали работу перезаряжаемой батареи, где уран выполняет функцию активного материала. Прототип размером 10×5 см выдавал напряжение 1,3 В – близко к стандартным щелочным батареям. После десяти циклов зарядки характеристики устройства практически не изменились.

Технология использует обедненный уран – побочный продукт производства ядерного топлива. Сейчас в одной только Японии накоплено около 16 тысяч тонн этого материала, а в мире – около 1,6 миллиона тонн. Новый подход может превратить эти отходы в ценный ресурс для энергетики.

Разработчики рассматривают два направления применения:

1. Стационарные накопители для солнечных и ветровых электростанций

2. Специализированные системы в контролируемых радиационных зонах

Для увеличения емкости ученые планируют создать окислительно-восстановительную проточную батарею с циркулирующим электролитом. Однако даже в перспективе такие системы, вероятно, будут использоваться только на охраняемых объектах из-за радиоактивности урана.