Японское агентство по атомной энергии представило экспериментальную батарею, которая использует уран вместо традиционных материалов.
Исследователи успешно продемонстрировали работу перезаряжаемой батареи, где уран выполняет функцию активного материала. Прототип размером 10×5 см выдавал напряжение 1,3 В – близко к стандартным щелочным батареям. После десяти циклов зарядки характеристики устройства практически не изменились.
Технология использует обедненный уран – побочный продукт производства ядерного топлива. Сейчас в одной только Японии накоплено около 16 тысяч тонн этого материала, а в мире – около 1,6 миллиона тонн. Новый подход может превратить эти отходы в ценный ресурс для энергетики.
Разработчики рассматривают два направления применения:
1. Стационарные накопители для солнечных и ветровых электростанций
2. Специализированные системы в контролируемых радиационных зонах
Для увеличения емкости ученые планируют создать окислительно-восстановительную проточную батарею с циркулирующим электролитом. Однако даже в перспективе такие системы, вероятно, будут использоваться только на охраняемых объектах из-за радиоактивности урана.