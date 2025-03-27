Университет Аризоны получил $3.1 млн на разработку технологии 3D-печати гиперзвуковых летательных аппаратов.

Университет Аризоны приступил к проекту по созданию гиперзвуковых аппаратов с использованием передовых технологий 3D-печати.

Исследовательская группа университета под руководством профессора Сэмми Тина работает над проектом Mach-X, финансируемым армией США. На реализацию выделено $3.1 миллиона. Основная цель – разработать технологию печати гиперзвуковых аппаратов, способных развивать скорость свыше 5 Махов (около 6200 км/ч).

Ученые используют несколько видов металлических 3D-принтеров и разрабатывают новые сплавы, способные выдерживать экстремальные температуры до 2200°F (1200°C). Особое внимание уделяется технологии композиционного градиента, позволяющей плавно изменять состав материала в разных частях конструкции.

Проект реализуется в новом здании прикладных исследований университета, открытом в апреле 2023 года. Здесь сосредоточены современные установки для порошковой металлургии, 3D-печати и испытаний материалов.

Гиперзвуковые системы представляют стратегический интерес для военных. Технология 3D-печати должна сделать производство таких аппаратов более доступным и быстрым по сравнению с традиционными методами.

Участники проекта планируют за два года создать базу знаний по материалам и процессам печати, чтобы максимально приблизиться к серийному производству. Проект объединяет экспертов в области материаловедения, аэрокосмической техники и аддитивного производства, имеющих более десятка совместных патентов.

В США надеются, что в случае успеха с проектом Mach-X американцы смогут значительно усилить свои позиции в гонке гиперзвуковых технологий, где сегодня лидируют Россия и Китай.