Правительство России сформировало подход к возможному возвращению иностранных компаний. Решения будут приниматься специальной комиссией в индивидуальном порядке.

Российские власти определили принципы, по которым будут рассматривать возможность возвращения зарубежных компаний, покинувших страну.

Премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме пояснил, какие категории иностранных компаний смогут претендовать на возобновление работы в России. В первую очередь это касается тех, кто формально ушел, но продолжал деятельность через дочерние предприятия, сохраняя рабочие места и технологии.

Отдельно рассматривают компании, вынужденно покинувшие российский рынок под давлением зарубежных правительств. Для них важным условием станет подтверждение готовности к локализации производства и новым инвестициям. Особый интерес представляют фирмы с уникальными компетенциями и технологиями.

Каждый случай будет изучать специальная комиссия, которая примет во внимание обстоятельства ухода компании и текущую экономическую ситуацию. При этом правительство подчеркивает приоритет защиты интересов российского бизнеса, занявшего освободившиеся ниши.

Переговоры с потенциальными "возвращенцами" уже ведутся, но детали не разглашаются. Как ранее отмечал президент, некоторые зарубежные партнеры сами проявили инициативу. Однако процедура возврата не предполагает льготных условий - компаниям не позволят выкупить прежние активы по заниженной стоимости.

Эксперты указывают, что даже при желании вернуться многим фирмам придется создавать совместные предприятия с российскими партнерами. Дополнительным препятствием остаются зарубежные санкции, ограничивающие возможности ведения бизнеса.