Студия Rocksteady приступила к разработке новой игры о Бэтмене. Проект создается на движке Unreal Engine 5 для консолей нового поколения.

Британская студия Rocksteady возвращается к вселенной Бэтмена после восьмилетнего перерыва.

Информация о новом проекте появилась в описании вакансии на должность старшего программиста. Согласно данным, разработчики переходят на Unreal Engine 5, хотя раньше успешно работали с более старыми версиями этого движка. Все предыдущие игры серии Arkham и недавний Suicide Squad создавались на UE3 и UE4.

В объявлении указано, что программист будет заниматься низкоуровневой оптимизацией движка. Это говорит о серьезных технических амбициях проекта. Игра ориентирована на PC, PS5, Xbox Series X/S и будущие консоли следующего поколения.

Переход на UE5 позволит реализовать улучшенную графику и физику. Особенно это важно для открытого мира Готэма - визитной карточки серии. Технологии нового движка могут преобразить фирменный стиль Rocksteady: детализированные окружения, плавную анимацию и эффектные боевые сцены.

Сроки выхода пока неизвестны. Учитывая масштаб перехода на новый движок и требования к качеству, релиза в ближайшие два года ждать не стоит. Последняя игра студии - Suicide Squad - вышла в феврале 2024 года после восьми лет разработки.