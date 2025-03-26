Концерн Volkswagen Group объявил о сотрудничестве с компаниями Valeo и Mobileye. Вместе они работают над усовершенствованными системами помощи водителю для будущих автомобилей на платформе MQB.

Крупнейший европейский автопроизводитель усиливает свои разработки в области интеллектуальных систем вождения, привлекая к сотрудничеству специализированных партнеров.

Volkswagen Group заключил стратегическое партнерство с французской компанией Valeo и израильской Mobileye. Цель сотрудничества — создание продвинутых систем помощи водителю (ADAS) уровня 2+ для автомобилей на модульной платформе MQB.

Новая система объединит несколько технологических решений:

- Круговой обзор с использованием камер и радаров

- Мощный процессор Mobileye EyeQ6 High для обработки данных

- Централизованный блок управления вместо множества отдельных модулей

Такая архитектура позволит реализовать:

- Управление без помощи рук на определенных участках дорог

- Функции помощи в пробках

- Умную систему парковки

- Мониторинг состояния водителя

- Круговой контроль опасных ситуаций

Особенность проекта — оптимизация производственных процессов. Совместная разработка аппаратного и программного обеспечения снижает сложность системы и себестоимость компонентов. При этом сохраняется возможность удаленного обновления функций через "воздушные" обновления (OTA).

Для Volkswagen это сотрудничество означает не только технологическое развитие, но и экономическую эффективность. Компания сможет предлагать клиентам современные системы помощи водителю по конкурентной цене. Партнеры планируют внедрить новые решения в серийные автомобили в ближайшие несколько лет.