Крупнейший европейский автопроизводитель усиливает свои разработки в области интеллектуальных систем вождения, привлекая к сотрудничеству специализированных партнеров.
Volkswagen Group заключил стратегическое партнерство с французской компанией Valeo и израильской Mobileye. Цель сотрудничества — создание продвинутых систем помощи водителю (ADAS) уровня 2+ для автомобилей на модульной платформе MQB.
Новая система объединит несколько технологических решений:
- Круговой обзор с использованием камер и радаров
- Мощный процессор Mobileye EyeQ6 High для обработки данных
- Централизованный блок управления вместо множества отдельных модулей
Такая архитектура позволит реализовать:
- Управление без помощи рук на определенных участках дорог
- Функции помощи в пробках
- Умную систему парковки
- Мониторинг состояния водителя
- Круговой контроль опасных ситуаций
Особенность проекта — оптимизация производственных процессов. Совместная разработка аппаратного и программного обеспечения снижает сложность системы и себестоимость компонентов. При этом сохраняется возможность удаленного обновления функций через "воздушные" обновления (OTA).
Для Volkswagen это сотрудничество означает не только технологическое развитие, но и экономическую эффективность. Компания сможет предлагать клиентам современные системы помощи водителю по конкурентной цене. Партнеры планируют внедрить новые решения в серийные автомобили в ближайшие несколько лет.