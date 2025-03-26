CD Projekt не будет применять генеративный ИИ при создании *The Witcher 4* и других игр из-за неопределенности с авторскими правами. Компания изучает альтернативные способы интеграции ИИ.

Пока многие разработчики экспериментируют с нейросетями, CD Projekt сознательно избегает генеративного ИИ в своих проектах.

На финансовом отчете за 2024 год Михал Новаковски, гендиректор CD Projekt, пояснил, что компания не станет внедрять генеративный ИИ в The Witcher 4 и другие игры. Причина — юридические риски: непонятно, кому принадлежат права на контент, созданный алгоритмами.

В студии сформировали команду для изучения возможностей ИИ, но работают с другими технологиями, не связанными с генерацией текстов или изображений. Новаковский подчеркнул, что пока закон не прояснит статус ИИ-контента, CD Projekt не хочет рисковать судебными исками.