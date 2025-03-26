Иранское государственное телевидение опубликовало кадры подземной базы КСИР, где размещены баллистические и крылатые ракеты.

Иран вновь привлек внимание к своей военной мощи, показав ранее скрытый объект с ракетными запасами.

На кадрах, обнародованных иранским ТВ, видно, как высокопоставленные военные, включая начальника Генштаба Мохаммада Багери и командующего Аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде, осматривают подземные тоннели с ракетами. База содержит баллистические и крылатые ракеты, которые, по заявлениям Тегерана, способны нанести ответный удар в случае атаки.

Демонстрация прошла в период роста напряженности на Ближнем Востоке. Багери заявил, что иранский ракетный потенциал развивается быстрее, чем противник может нейтрализовать угрозы. Это прямое указание на то, что страна готова к эскалации, если потребуется.

Объект напоминает разветвленный подземный комплекс, где ракеты хранятся в защищенных тоннелях. Подобные базы затрудняют их обнаружение и уничтожение, что повышает стратегическую устойчивость Ирана.

Посмотреть видео можно здесь.