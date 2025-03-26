Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила планы по выпуску мобильного процессора Strix Halo для настольных систем. Новинка предложит мощную интегрированную графику без необходимости в дискретной видеокарте.

Компания AMD планирует расширить сферу применения своих мобильных процессоров Strix Halo, адаптировав их для настольных компьютеров. Об этом сообщила генеральный директор компании Лиза Су в интервью китайской платформе Bilibili.

Процессоры Strix Halo изначально разрабатывались для мобильных устройств, но их характеристики открывают новые возможности для компактных настольных систем. Эти APU оснащены 40 вычислительными блоками в составе интегрированной графики, что обеспечивает производительность на уровне бюджетных дискретных видеокарт.

Для интеграции в настольные ПК потребуются специальные материнские платы с разъемом FP11, поскольку стандартный сокет AM5 не подойдет. Подобный подход уже использовался в решениях Minisforum, где мобильные чипы Ryzen устанавливались в десктопные системы.

Лиза Су в беседе с представителем ASUS Китая подтвердила планы по адаптации Strix Halo для настольного сегмента. Это открывает перспективы для создания ультракомпактных ПК с мощной графикой без отдельного GPU. Такие системы смогут работать с энергопотреблением менее 300 Вт, оставаясь при этом производительными.

Потенциальные ограничения включают невозможность замены процессора и системы охлаждения, что характерно для подобных решений. Однако пользователи получат возможность апгрейда оперативной памяти и накопителей, как в традиционных ПК.

OEM-производители смогут создавать на базе Strix Halo мини-ПК размером с игровую консоль. Это направление особенно перспективно для пользователей, которым важна компактность без компромиссов в производительности.

AMD пока не раскрыла точные сроки выхода настольной версии Strix Halo, но подтверждение от руководства компании указывает на активную работу в этом направлении. Развитие линейки APU может существенно изменить рынок компактных вычислительных систем.