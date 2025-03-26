Полиция Британии раскрыла серию преступлений, включая покушение на убийство, благодаря iPad, который пять лет пролежал на дне Темзы.

В этом году полиция Великобритании сделала неожиданное открытие – из реки Темзы извлекли iPad, который помог раскрыть цепочку связанных преступлений. Устройство, пролежавшее под водой пять лет, сохранило данные, ставшие уликами против трех преступников.

История началась с расследования покушения на Пола Аллена – бывшего заключенного, причастного к громкому ограблению Банка Англии в 2006 году. В 2019 году неизвестные расстреляли его дом, оставив мужчину парализованным.

Параллельно полиция расследовала ограбление музея, где похитили три ценных артефакта династии Мин общей стоимостью 2,8 млн фунтов. Преступники совершили ошибку, попытавшись продать добычу на аукционе, что привлекло внимание властей.

Во время обысков возле Темзы обнаружили затопленный iPad. Криминалисты извлекли SIM-карту Vodafone, которая сохранила данные о звонках. Анализ показал связь с GPS-трекером, установленным на машине Аллена перед покушением.

Эти данные указали на троих подозреваемых: Луиса Ахерна, Стюарта Ахерна и Дэниела Келли. Оказалось, та же группа участвовала как в ограблении музея, так и в нападении на Аллена.

iPad стал недостающим звеном в расследовании. Без него полиция могла бы никогда не установить связь между преступлениями. Устройство, несмотря на годы под водой, сохранило критически важную информацию, позволившую довести дело до ареста преступников.

Расследование продолжается, но уже ясно – современные технологии могут сохранять доказательства даже в экстремальных условиях.