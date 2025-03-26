Франшиза "Пункт назначения", известная своими изощренными сценариями гибели персонажей, возвращается после долгого перерыва.
Новая часть под названием "Кровные узы" перенесет действие в мир экстренных служб. По сюжету врачи, полицейские и пожарные столкнутся с цепью роковых случайностей. Режиссер Закари Липовски, работавший над психологическими триллерами, сохраняет фирменный стиль франшизы - непредсказуемые повороты и изобретательные смертельные ловушки.
Поклонники уже разбирают трейлер кадр за кадром, пытаясь предугадать развитие событий. Оригинальная серия, стартовавшая в 2000 году, заработала более 600 миллионов долларов и приобрела культовый статус. Шестая часть обещает новые способы противостояния неумолимой смерти.
Фильм выйдет 16 мая, завершив 13-летнее ожидание фанатов.