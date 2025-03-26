Warner Bros анонсировала выход шестой части культовой франшизы "Пункт назначения". Премьера фильма "Кровные узы" состоится 16 мая 2024 года.

Франшиза "Пункт назначения", известная своими изощренными сценариями гибели персонажей, возвращается после долгого перерыва.

Новая часть под названием "Кровные узы" перенесет действие в мир экстренных служб. По сюжету врачи, полицейские и пожарные столкнутся с цепью роковых случайностей. Режиссер Закари Липовски, работавший над психологическими триллерами, сохраняет фирменный стиль франшизы - непредсказуемые повороты и изобретательные смертельные ловушки.





Поклонники уже разбирают трейлер кадр за кадром, пытаясь предугадать развитие событий. Оригинальная серия, стартовавшая в 2000 году, заработала более 600 миллионов долларов и приобрела культовый статус. Шестая часть обещает новые способы противостояния неумолимой смерти.

Фильм выйдет 16 мая, завершив 13-летнее ожидание фанатов.