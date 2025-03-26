Thales Australia совместно с Dedrone by Axon модернизировала бронеавтомобиль Bushmaster, добавив ему функции обнаружения и нейтрализации дронов. Систему можно установить на любую из 1300 уже существующих платформ Bushmaster.

Беспилотники стали серьезной угрозой на поле боя, и военные ищут способы противодействия им. Thales Australia и Dedrone by Axon представили решение — систему защиты от дронов для бронеавтомобиля Bushmaster.

Новая система позволяет Bushmaster обнаруживать, отслеживать и уничтожать вражеские дроны даже в движении. Это особенно важно в условиях современных конфликтов, где беспилотники используются для разведки и атак.

Технология основана на разработках Dedrone, уже применяемых в 33 странах, включая аэропорты и военные объекты. Она способна нейтрализовать дроны разных размеров — от малых разведывательных до крупных ударных моделей.

Главное преимущество — возможность модернизации. Систему можно установить на любой из 1300 Bushmaster, уже находящихся в эксплуатации. Это делает решение экономичным и быстрым в реализации.

Thales провела испытания в Австралии, имитируя реальные боевые сценарии. Тесты подтвердили, что машина эффективно противостоит дронам в динамичных условиях.