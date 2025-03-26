Audi планирует выпустить компактный электромобиль начального уровня в 2026 году. Модель займет сегмент текущей A3, но будет использовать отдельную электрическую платформу.

Генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер подтвердил планы по выпуску компактного электромобиля, аналога бензиновой A3. Производство модели начнётся в Ингольштадте в 2026 году.

Новый электрокар, вероятно, получит название A2 E-tron или A3 E-tron. Он будет позиционироваться как отдельная модель, а не замена текущей версии с ДВС. Платформой станет MEB, уже используемая в Audi Q4 e-tron и Volkswagen ID.3.

Дизайн может повторять черты обновленной A3 2024 года, но с акцентами, характерными для электрических моделей. В Европе ожидают вариант в кузове пятидверного хэтчбека — популярного формата в этом сегменте. Технические детали не раскрыты, но модель обещает конкурентоспособный запас хода и технологичный интерьер.

Электромобиль станет премиальным аналогом Volkswagen ID.2, дебют которого также намечен на 2026 год. Цена Audi будет выше 25 тыс. евро, что соответствует позиционированию бренда в группе VW.

Одновременно Audi готовит для китайского рынка локальную модель, разработанную совместно с SAIC. Ее презентация запланирована на апрель 2025 года.

Решение о запуске электрокара принято на фоне сложностей Audi: замедленного спроса на EV, конкуренции и планов по сокращению 7,5 тыс. рабочих мест в Германии к 2029 году. Новая модель должна укрепить позиции бренда в бюджетном сегменте, сохранив премиальный статус.