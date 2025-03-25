Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил о желании создать дорожный автомобиль Ferrari F44 — модернизированную версию F40 с механической коробкой передач.

Льюис Хэмилтон, перешедший в Ferrari в 2024 году, раскрыл амбиции за пределами гоночного трека. На пресс-конференции перед Гран-при Австралии гонщик сообщил о планах разработать Ferrari F44 — современную интерпретацию классической F40 с механической трансмиссией.

Хэмилтон не уточнил, согласовал ли проект с руководством Ferrari, но отметил, что обсуждал идею с командой. По его словам, F44 сохранит дух оригинальной F40, выпущенной в 1987 году, но получит обновлённый дизайн и «настоящую ручку переключения передач». Гонщик намерен посвятить проекту ближайшие годы.

Инициатива совпадает с прошлогодними слухами о возрождении F40 в рамках серии Icona. Ранее в нее вошли модели Monza SP1/SP2 и Daytona SP3, вдохновленные историческими прототипами. Источники Top Gear в ноябре 2023 года сообщали, что новая Icona может стать данью уважения последнему автомобилю, одобренному Энцо Феррари.

Энтузиасты предполагают, что участие Хэмилтона повысит интерес к модели. Ограниченный тираж, если он выйдет, вероятно, будет раскуплен мгновенно — особенно при наличии механической коробки, которая редко встречается в современных гиперкарах.

Ferrari пока не комментирует планы. Однако в компании уже есть опыт сотрудничества с гонщиками: в 2022 году бывший пилот «Формулы-1» Себастьян Феттель участвовал в доработке Daytona SP3. Если F44 получит зеленый свет, это станет первым случаем, когда действующий спортсмен повлияет на дизайн дорожного авто бренда.