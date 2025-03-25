Hyundai анонсировал концепт Insteroid — компактный электромобиль с агрессивным дизайном, напоминающим раллийный i20 WRC. Премьера модели запланирована на начало апреля.

Компания Hyundai представила тизеры Insteroid — концепта на базе электрокара Inster. Машина сочетает элементы гоночного стиля и визуальные отсылки к цифровым играм, сохраняя при этом компактные габариты исходной модели.

Insteroid получил полностью переработанный кузов: расширенные колесные арки, массивное заднее антикрыло и аэродинамические диски. Салон упрощен до каркаса безопасности, что характерно для трековых версий. В дизайне преобладают оранжевые акценты, включая ремни безопасности, и логотип в стиле аркадной игры Pac-Man.

Интерфейс концепта включает кнопки «Boost» и переключатели режимов вождения, намекающие на спортивную направленность. Hyundai называет Insteroid «сбоем в автомобильной матрице», подчеркивая смешение цифровой эстетики и инженерных решений.

Базовый Inster оснащен электромотором на 95–113 л.с., но технические детали концепта не раскрыты. Аналитики предполагают, что Hyundai может использовать двухмоторную установку от Ioniq 5 N, как в экспериментальной модели RN24.

Презентация Insteroid состоится в начале следующего месяца.