OnePlus готовит к выпуску модель 13T, которая будет иметь дисплей такого же размера, как у iPhone 16 Pro. Однако аккумулятор устройства будет на 73% больше, составив 6200 мАч.

Компания OnePlus анонсировала новую модель 13T, которая обещает значительные улучшения по сравнению с предыдущими версиями. Одним из главных преимуществ станет аккумулятор с емкостью 6200 мАч, что значительно превышает показатели конкурентов.

OnePlus 13T будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, что сопоставимо с размерами экрана iPhone 16 Pro. При этом емкость аккумулятора увеличится на 73% по сравнению с iPhone, который имеет батарею всего на 3582 мАч. Это означает, что пользователи OnePlus 13T смогут рассчитывать на более длительное время работы устройства без подзарядки.

Известно, что предыдущая модель, OnePlus 13, имеет экран размером 6,8 дюйма и батарею на 6000 мАч. Дизайнеры и инженеры компании смогли оптимизировать пространство внутри устройства, сохранив при этом его толщину.

Технология кремниево-углеродных аккумуляторов, которую активно используют китайские производители, стала ключом к увеличению емкости батареи. В отличие от Apple и Samsung, которые пока не внедрили эту технологию, OnePlus и другие китайские компании продолжают развивать свои решения, что позволяет им предлагать более мощные устройства.