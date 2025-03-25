Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс во время визита на завод Luxshare Precision в провинции Цзянсу заявил о долгосрочных планах компании в Китае.

Джефф Уильямс, второй человек в Apple после Тима Кука, посетил завод Luxshare Precision в Чаншу — ключевого партнера, который производит компоненты для AirPods и Apple Watch. Визит стал символическим жестом, подтверждающим, что Китай остается фундаментом для глобальных операций компании, несмотря на политические и экономические трения.

Уильямс отметил, что более 80% из 200 ключевых поставщиков Apple работают на территории Китая. По его словам, местные компании выделяются гибкостью: они быстро адаптируются к изменениям, как рыба в воде, и готовы масштабировать производство под запросы гиганта из Купертино. За последние 12 лет Luxshare Precision увеличила штат с 500 до 200 тысяч сотрудников, превратившись из скромного цеха в одного из главных игроков рынка.

В фокусе Apple — не только производство. В 2023 году компания объявила о расширении исследовательских лабораторий в Шанхае и Шэньчжэне. Эти центры займутся разработкой технологий для улучшения качества компонентов и снижения углеродного следа. Параллельно Apple вложит 720 миллионов юаней (8,23 млрд руб.) во вторую фазу Китайского фонда чистой энергии, что поддержит переход поставщиков на возобновляемые источники.

Аналитики связывают активность Apple с необходимостью балансировать между давлением Вашингтона и зависимостью от китайских партнеров. В 2022 году Luxshare Precision начала строить заводы во Вьетнаме, но, как подчеркнул Уильямс, это не замена, а дополнение к китайским мощностям. По его словам, каждый визит в Китай укрепляет уверенность в том, что местные цепочки поставок останутся «становым хребтом» Apple даже через десятилетия.

В марте 2024 года компания также анонсировала программу обучения для 500 тысяч китайских сотрудников поставщиков, направленную на повышение квалификации в области автоматизации и экологических стандартов. Это, по мнению экспертов, снизит риски сбоев в условиях ужесточения конкуренции за ресурсы.