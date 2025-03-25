Основные инструменты монетизации — кооперативные режимы и внутриигровые события.

Игровая индустрия делает ставку на многопользовательские проекты, даже несмотря на провалы крупных студий. Причины — долгосрочная прибыль и растущее время игровых сессий.

Каждые два из трех разработчиков сейчас создают игры с онлайн-режимами. Это не только шутеры вроде Fortnite, но и кооперативные проекты для совместной игры на одном экране. Успехи вроде It Takes Two доказали: даже «диванный» мультиплеер может стать хитом.

Студии экспериментируют с форматами. Виртуальные концерты, сезонные ивенты, кроссоверы с медийными франшизами — такие фишки превращают игру в платформу для регулярного взаимодействия. По данным Unity, 88% разработчиков отмечают рост времени, которое игроки проводят в их проектах.

Микротранзакции остаются ключевым инструментом монетизации. Покупки внутри игры критикуют, но студии оправдывают их необходимостью: увольнения в отрасли заставляют искать стабильные источники дохода.

Парадокс в том, что игроки чаще ругают онлайн-проекты, но продолжают в них вкладываться. Например, скандалы вокруг Starfield или Suicide Squad не остановили тренд: AAA-студии по-прежнему клонят в сторону мультиплеера.

Азиатские разработчики и инди-команды подхватывают волну. Корейские MMO, японские кооперативные RPG — даже малые студии видят потенциал в долгосрочной поддержке игр. Как грибы после дождя появляются проекты, где упор сделан на соревнование или совместное прохождение.

Однако риски остаются. Провалы Redfall или Babylon’s Fall показывают: недостаточно добавить мультиплеер — нужно удержать аудиторию качественным контентом. Но пока метрики прибыли растут, ставка на онлайн вряд ли сменится.