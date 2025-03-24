РСА установил ценовой диапазон для единого полиса ОСАГО, действующего на территории России и Беларуси. Для легковых машин минимальная ставка начинается с 3400 рублей, для грузовых — с 7560 рублей.

С апреля 2025 года водители России и Беларуси смогут оформить единый страховой полис, избавившись от необходимости покупать отдельные документы для каждой страны.

Согласно данным РСА, базовая ставка для легковых авто составит от 3400 до 3590 рублей. Владельцы грузовиков заплатят больше — от 7560 до 7980 рублей. Конкретную сумму в этом диапазоне будут определять страховые компании, руководствуясь утверждёнными Банком России правилами.

Продавать полисы смогут только девять организаций, включённых в специальный перечень. Это ограничение связано с требованиями межгосударственной системы страхования.

Инициатива упростит жизнь водителям, часто пересекающим границу: вместо двух договоров достаточно одного. Однако эксперты отмечают, что финальная цена может вырасти за счёт дополнительных коэффициентов — например, за стаж или регион регистрации.

Сейчас проект проходит финальные согласования. Если сроки не сорвутся, первые полисы поступят в продажу через десять месяцев.