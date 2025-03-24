Toyota представила обновленную версию внедорожника Land Cruiser 300 с цифровой приборной панелью и усиленной защитой от краж.

Toyota Land Cruiser 300, флагманский внедорожник японского бренда, получил технологические улучшения, но покупатели столкнулись с неожиданной преградой. Даже с новыми функциями автомобиль в Японии остается недоступным для новых заказов из-за перегруженности производственных линий.

В салоне Land Cruiser 300 появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с настраиваемыми режимами отображения. Базовые версии оснастили 7-дюймовым экраном, а опционально доступен сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма.

Япония, где Land Cruiser часто становится мишенью для угонщиков, вынудила Toyota усилить защиту. Внедрили блокировку двигателя через мобильное приложение, сканер отпечатков пальцев для запуска мотора и иммобилайзер с датчиком наклона. Система проверяет наличие ключа вблизи автомобиля, снижая риск взлома.

Под капотом изменений нет: те же бензиновый и дизельный двигатели V6 с 10-ступенчатой АКПП. Дизель адаптировали под новые экологические стандарты, но гибридных версий по-прежнему нет. Инженеры добавили функцию экстренного торможения для защиты велосипедистов и обновили кибербезопасность бортовых систем.

Цены выросли на $875–$1020 в зависимости от комплектации. Базовая версия с бензиновым мотором стартует с $35 100, топовый дизельный GR Sport оценили в $54 400. Однако эти цифры актуальны только для тех, кто уже в списке ожидания. Новые клиенты не могут оформить заказ — Toyota временно закрыла прием, чтобы сократить очередь из невыполненных заявок.

Спрос на Land Cruiser 300 в Японии превышает предложение с момента дебюта в 2021 году. Ожидание поставки растягивается на годы, что вынудило компанию приостановить продажи. Аналогичная ситуация наблюдалась с предыдущим поколением, но нынешний дефицит усугубился ростом популярности внедорожников.

Пока Toyota не раскрывает планов по расширению производства или выходу обновленной модели на другие рынки. Для Северной Америки продолжат выпуск Land Cruiser 250 — упрощенной версии, адаптированной под местные предпочтения. Эксперты отмечают, что даже с новыми технологиями бренд рискует потерять часть потенциальных клиентов, если задержки поставок сохранятся.