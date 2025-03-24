Xiaomi расширяет команду своего европейского центра исследований и разработок, привлекая опытных специалистов из BMW и других автокомпаний. Это часть стратегии по укреплению позиций на глобальном рынке электромобилей.

Стремясь закрепиться на международном рынке электромобилей, китайская компания Xiaomi делает ставку на опыт европейских инженеров и менеджеров. В фокусе — создание команды, способной конкурировать с Tesla и традиционными автопроизводителями.

За последний год Xiaomi переманила не менее пяти старших сотрудников BMW, включая Рудольфа Диттриха, который возглавил европейский R&D-центр компании. Диттрих, проработавший в BMW 15 лет и имеющий опыт в командах «Формулы-1», стал ключевой фигурой в структуре китайского бренда. К нему присоединились другие инженеры из BMW и Rolls-Royce, такие как Душан Сарак.

Новый исследовательский центр Xiaomi в Европе пока не имеет официального адреса, но набор сотрудников уже идет. В Мюнхене компания ищет дизайнеров и инженеров, специализирующихся на динамике транспортных средств. Яннис Хеллвиг, ранее работавший в BMW, займется интеграцией технологий в электромобили.

Пока Xiaomi продает свои модели только в Китае, но планы амбициозны: в 2024 году бренд рассчитывает реализовать 350 тыс. электрокаров, что превысит совокупные продажи Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche в этом сегменте. Для компании, выпустившей первый седан SU7 в 2023 году, такие цели выглядят смело.

В 2025 году Xiaomi планирует представить электрический внедорожник YU7, который позиционируется как альтернатива Tesla Model Y. Акцент на SUV не случаен — спрос на высокие автомобили глобально растет. Успех модели может стать трамплином для выхода на рынки Европы и США.



