Mercedes-Maybach S-Class 2025 вышел на китайский рынок с четырьмя моделями в линейке.

Новый Mercedes-Maybach S-Class 2025 появился в Китае, сохранив узнаваемый дизайн, но добавив технологии, которые стали доступны даже в базовой версии.

Автомобиль предлагает четыре модификации с ценником от 1,468 млн до 3,643 млн юаней (по текущему курсу это составляет приблизительно от 16,99 млн до 42,2 млн руб).

Стандартом для всех версий стала система Intelligent Pilot Assist Max, которая объединяет навигацию по полосам движения и ассистент водителя. Эти функции будут активны три года после покупки.

Внешний дизайн не претерпел радикальных изменений, но клиенты могут выбрать один из 13 цветов, включая пять эксклюзивных оттенков MANUFAKUR. Подсветка логотипа Maybach под зеркалами добавляет нотку театральности при приближении к машине. Габариты модели — 5470 мм в длину, 1921 мм в ширину и 1510 мм в высоту, колесная база - 3396 мм.

Интерьер сочетает встроенные ЖК-панели, проекционный дисплей AR-HUD и система MBUX, управляемая голосом или жестами. Панорамная крыша, шумоизоляционные стекла и электродвери входят в базовую комплектацию. Задние сиденья, обитые кожей Nappa, поддерживают массаж ног и подогрев подголовников. Угол наклона спинки регулируется от 19 до 43,5 градусов, а пространство для ног достигает 1400 мм.

Под капотом — три варианта двигателей. Младшая версия S 480 оснащена 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором (280 кВт), старшая S 680 — 6,0-литровым V12 (450 кВт). Все модели работают с 9-ступенчатой АКПП и полным приводом.

Эксперты отмечают, что Mercedes-Maybach делает ставку на технологичность без ущерба для комфорта. Однако цена в 3,6 млн юаней за топовую версию оставляет сегмент сверхлюксовых авто доступным лишь для узкого круга покупателей.