Высказано мнение, что чипсет для серии iPhone 18 будет массово производиться по 2-нм техпроцессу TSMC.

Последние высказывания аналитиков относительно чипа Apple A20 для iPhone 18 касаются того, что Apple может выбрать более современную 2-нм технологию TSMC вместо ранее ожидаемого 3-нм техпроцесса.

Ранее сообщалось, что A20 будет использовать 3-нм процесс TSMC, однако новые данные от аналитика Джеффа Пу из GF Securities указывают на переход к более продвинутой 2-нм технологии. TSMC, как лидер в области полупроводников, достиг значительных успехов в тестировании 2-нм процесса, получив 60% выход годных изделий на этапе пробного производства.

Планируется, что массовое производство A20 начнется к концу 2025 года. Однако остаются вопросы о том, будут ли все модели iPhone 18 оснащены этим передовым чипом. Минг-Чи Куо из TF International Securities предсказывает, что из-за высоких затрат не все версии получат 2-нм SoC, так как каждая пластина стоит около 30 000 долларов.

С запуском новых производственных мощностей TSMC в Баошане и Гаосюне, компания сможет увеличить объемы производства до 80 000 пластин в месяц. Новая услуга «CyberShuttle» также поможет Apple оптимизировать тестирование чипов, позволяя проводить испытания на одной и той же тестовой пластине. Важно отметить, что планы могут измениться, и дальнейшие обновления ожидаются в ближайшие месяцы, когда информация о iPhone 18 станет более ясной.