Huawei анонсировала свой новый складной смартфон Pura X, который выделяется необычным соотношением сторон 16:10. Устройство предлагает высокую производительность и широкие возможности искусственного интеллекта.

Компания Huawei представила свой новый складной смартфон Pura X, который привлекает внимание благодаря необычному форм-фактору и впечатляющим характеристикам. Основное отличие этого устройства — соотношение сторон 16:10, что является редкостью для смартфонов. Huawei утверждает, что такой формат обеспечивает более удобное восприятие информации.

Смартфон Pura X имеет внутренний экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2120×1320 пикселей, который поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Внешний дисплей, выполненный в квадратной форме, имеет размер 3,5 дюйма и разрешение 980×980 пикселей. Оба экрана поддерживают HDR и обладают высокой яркостью до 2500 нит, что делает их удобными для использования в любых условиях освещения.

Камера Pura X включает в себя основной модуль на 50 МП с диафрагмой f/1.6, телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и широкоугольную камеру на 40 МП. Фронтальная камера на 10 МП подходит для создания качественных селфи и видеозвонков.





Производительность устройства обеспечивается процессором Kirin 9000s, который демонстрирует высокие показатели мощности и энергоэффективности. Смартфон работает на базе операционной системы HarmonyOS 5, что позволяет улучшить взаимодействие с облачными сервисами. Аккумулятор на 4720 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку на 40 Вт.

Особое внимание в Pura X уделено возможностям искусственного интеллекта. Алгоритмы ИИ помогают оптимизировать фотографии, распознавать объекты на изображениях и управлять энергопотреблением устройства. Кроме того, смартфон может обрабатывать сложные голосовые команды и интегрироваться с другими устройствами в экосистеме Huawei.

Huawei Pura X уже доступен для предзаказа в Китае, однако сроки выхода на международный рынок пока не озвучены. Начальная цена составляет около ₽88600 в юанях.