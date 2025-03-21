Замаскированный прототип нового Alfa Romeo Stelvio был замечен перед его дебютом в 2025 году.





Alfa Romeo готовит второе поколение Stelvio, и недавно на тестировании в Швеции был замечен его прототип. Новый Stelvio обещает стать более динамичным и технологически продвинутым, чем его предшественник.

Фото прототипа Stelvio, покрытый камуфляжем, представленные изданием Сarscoops, демонстрируют некоторые изменения в дизайне. Передняя часть автомобиля выделяется разделенными светодиодными фарами, которые создают агрессивный и современный облик. Фирменная решетка scudetto, хоть и скрыта, все же просматривается.

Интересно, что новый Stelvio будет построен на платформе Stellantis STLA Large, которая уже используется в других моделях группы, таких как Dodge Charger и Jeep Wagoneer. Инженеры компании работают над тем, чтобы внедорожник не потерял своей производительности, несмотря на переход к электрифицированным силовым установкам.

Что касается двигателей, Stelvio предложит выбор между полностью электрическими и гибридными агрегатами. Хотя точные характеристики еще не обнародованы, ранее сообщалось, что высокопроизводительная версия Quadrifoglio может развивать до 986 лошадиных сил. Вполне вероятно, что для бензиновых версий будет использован рядный шестицилиндровый двигатель с двумя турбинами, заимствованный у нового Charger.

Задняя часть автомобиля также претерпела изменения. Светодиодные задние фонари, оформленные в треугольной форме. Линия крыши плавно переходит в интегрированный задний спойлер. Прототип выглядит немного длиннее текущей модели.

Можно сделать вывод, что новый Alfa Romeo Stelvio 2026 года обещает стать не только стильным, но и технологически продвинутым автомобилем, который сочетает в себе традиции и современные требования к экологии и производительности. Дебют ожидается в конце 2025 года, а выход на рынок запланирован на 2026 год.