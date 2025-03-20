Бывший астронавт НАСА Хосе Эрнандес выразил сомнения в плане Илона Маска по высадке на Марс в течение пяти лет. Он считает, что реальный срок для такой миссии составляет около 15 лет, учитывая множество технических препятствий.

Илон Маск продолжает продвигать идею о высадке людей на Марс, утверждая, что это может произойти в 2029 или 2031 году. Однако бывший астронавт НАСА Хосе Эрнандес считает, что такие сроки слишком оптимистичны и настаивает на более реалистичном подходе.

Эрнандес, который летал в космос в 2009 году, подчеркивает, что для успешной миссии на Марс потребуется гораздо больше времени, чем предполагает Маск. По его мнению, 15 лет — это минимальный срок, необходимый для подготовки. Он указывает на необходимость разработки и тестирования технологий на Луне, прежде чем можно будет отправить людей на Марс, который находится на расстоянии около 225 миллионов км от Земли.

Бывший астронавт отмечает, что космические путешествия сопряжены со множеством сложностей. Например, необходимо решить проблемы с системами жизнеобеспечения и защитой от космической радиации. Кроме того, Эрнандес говорит о необходимости создания лунной базы, которая станет испытательным полигоном для технологий, которые в дальнейшем могут быть использованы на Марсе.

На фоне этих сомнений стоит упомянуть, что SpaceX столкнулась с серьезными проблемами при разработке своих космических кораблей. Два прототипа компании взорвались во время испытаний, что подчеркивает существующие технические барьеры. В то же время НАСА продолжает рассчитывать на использование Starship в своей миссии Artemis III, которая должна вернуть людей на Луну.

Эрнандес также добавляет, что переход от Луны к Марсу увеличивает сложность миссии. Марс находится примерно в 500 раз дальше от Земли, и путешествие туда займет месяцы. Множество факторов, таких как условия микрогравитации и воздействие радиации, могут негативно сказаться на здоровье астронавтов.

Тем временем Маск планирует отправить беспилотный Starship на поверхность Марса. Однако его обещания о сроках остаются под вопросом, и многие эксперты сомневаются в реальности этих планов.