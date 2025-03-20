Технологическое издание 9to5mac сообщило, что Siri, существующая с 2011 года, по-прежнему не может ответить на вопрос «Какой сейчас месяц?». Инцидент стал предметом обсуждения после поста в Reddit, где пользователи отметили неэффективность помощника.

На днях в сети разгорелись споры о Siri, голосовом помощнике от Apple, который с 2011 года не смог научиться отвечать на элементарные вопросы. В частности, пользователи обратили внимание на то, что Siri не может ответить на вопрос «Какой сейчас месяц?», что вызвало объяснимое недоумение.

Инцидент начался с поста в Reddit, где один из пользователей высказал шутливое замечание о том, что, несмотря на постоянные обновления и новые функции, Siri остается на низком уровне. Прикрепленная картинка показала, что помощник не смог ответить на простой вопрос, вместо этого выдав странный ответ «2025».

Джон Грубер, известный разработчик и блогер, протестировал Siri на своем iPhone 16 Pro с последней версией iOS 18.4 Beta 4. Он подтвердил, что Siri не смогла ответить на вопрос о текущем месяце. Грубер также отметил, что Siri не справляется с другими простыми вопросами, такими как «Какой сегодня день?» или «Какой сейчас год?». В отличие от Siri, такие конкурирующие продукты, как Gemini и ChatGPT, легко справляются с подобными запросами, предоставляя точные ответы.