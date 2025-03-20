Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Несмотря на постоянные обновления, Siri сталкивается с проблемами при ответах на простейшие вопросы
Технологическое издание 9to5mac сообщило, что Siri, существующая с 2011 года, по-прежнему не может ответить на вопрос «Какой сейчас месяц?». Инцидент стал предметом обсуждения после поста в Reddit, где пользователи отметили неэффективность помощника.

На днях в сети разгорелись споры о Siri, голосовом помощнике от Apple, который с 2011 года не смог научиться отвечать на элементарные вопросы. В частности, пользователи обратили внимание на то, что Siri не может ответить на вопрос «Какой сейчас месяц?», что вызвало объяснимое недоумение.

Инцидент начался с поста в Reddit, где один из пользователей высказал шутливое замечание о том, что, несмотря на постоянные обновления и новые функции, Siri остается на низком уровне. Прикрепленная картинка показала, что помощник не смог ответить на простой вопрос, вместо этого выдав странный ответ «2025».

Джон Грубер, известный разработчик и блогер, протестировал Siri на своем iPhone 16 Pro с последней версией iOS 18.4 Beta 4. Он подтвердил, что Siri не смогла ответить на вопрос о текущем месяце. Грубер также отметил, что Siri не справляется с другими простыми вопросами, такими как «Какой сегодня день?» или «Какой сейчас год?». В отличие от Siri, такие конкурирующие продукты, как Gemini и ChatGPT, легко справляются с подобными запросами, предоставляя точные ответы.

#apple #технологии #искусственный интеллект #ии #siri
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
4
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
+
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
7
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
6
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
1
«Капитан Америка 4» занял 31-е место по кассовым сборам среди киновселенной Marvel
+
Sony готовится бросить вызов сенсорам Samsung с разрешением 200 Мп
+
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
5
Ученые разработали технологию, позволяющую слушать музыку без наушников, не мешая другим
2
Флагман Huawei Pura 80 Pro получит большую матрицу камеры от Sony
+
Российский тягач «Валдай-45» получит отечественнымй двигатель
1
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Apple может убрать USB-C в новых моделях iPhone и полностью перейти на беспроводную зарядку
+
Для комфортной игры в Silent Hill f потребуется Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 2080
+
Опубликовано видео, наглядно демонстрирующее, как продвинулась GTA V за 12 лет
+
В Steam хакеры опубликовали игру Sniper: Phantom’s Resolution со встроенным вредоносным кодом
+
Retroid выпустила консоль Retroid Pocket на базе чипсета Snapdragon G2 Gen 2
1
«Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году
+
Госдолг России вырос на 13,5% и составил 29,041 триллиона рублей
1
NVIDIA анонсировала видеокарты RTX PRO 6000 Blackwell
+

Популярные статьи

Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
231
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
59
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
20
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
16
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
1
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
7
Pi Network - монета, которую майнили более 5 лет, вышла на биржи. Как получить монеты и продать их
+
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
15
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
8

Сейчас обсуждают

nonses84
14:33
Может потому что огрызок гамно?
Несмотря на постоянные обновления, Siri сталкивается с проблемами при ответах на простейшие вопросы
Akim
14:32
Альфу я гонял емнип на GF 4 Ti 4400 SUMA Platinum (то, как я выкачивал жуткий на тот момент объем в гиг с хвостиком через диалап - отдельная история), и я бы не сказал, что альфа шла на ней бодро, при...
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
marketch
14:31
Вот еще 500тыс пробега https://youtu.be/qr4mK0BaRKU?si=9DWSzgN68iW00rKA
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
marketch
14:28
И почему мотор 500тыс не пробежит? Там чугун, а не люминий. Если масло почаще менять и поломок не будет каких-то, которые двигатель положат(ГРМ порвется или перегрев двигла из-за отказа помпы), то без...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Тритон
14:28
Ой, 59 лет, но тоже не мало.
Застрявшие на МКС астронавты вернулись на Землю спустя 9 месяцев
Тритон
14:27
Так ты читай не между строк, там написано что ей - 62 года.
Застрявшие на МКС астронавты вернулись на Землю спустя 9 месяцев
marketch
14:26
Там ОБД2 адаптер 500р стоит. И проги бесплатные есть. Есть платные более удобные за 300р со всякими фишками классными. Дорого?)))
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
marketch
14:24
Кто тебе сказал, что трасса у него? И полно еще видео могу накидать, где свыше 500тыс Весты пробежали. Один так за год 200тыс пробежал. Вот еще Веста 500тыс пробега https://youtu.be/_r2RPj6E12g?si=7S9...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
marketch
14:23
Так это и для механики тоже написано. На какой странице? Посмотрю у себя в книжке
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
marketch
14:22
У меня на Весте с АМТ отсечка отодвинута на 7000 оборотов. И спокойно мотор крутит до 6800оборотов(при тапке в пол при таких примерно на следующую передачу переходит). Этого хватит?))) И можно в прош...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем