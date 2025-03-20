На фестивале Huawei Pura Pioneer Festival был представлен складной телефон Pura X, который стал первым устройством с HarmonyOS 5. Модель доступна в двух версиях и предлагает широкий экран с высокой яркостью и частотой обновления.

На фестивале Huawei Pura Pioneer Festival компания представила свой новый складной телефон Pura X. Это устройство заинтересовало многих благодаря своей системе Hongmeng HarmonyOS 5 и множеству современных функций.

Pura X оснащен широкоформатным экраном с соотношением 16:10, который поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц. Пиковая яркость достигает 2500 нит. Внутренний экран поддерживает технологии HDR Vivid и высокочастотное затемнение ШИМ на 1440 Гц, что делает изображение более плавным и насыщенным.

Ричард Юй, исполнительный директор Huawei, отметил, что Pura X стал первым телефоном, использующим Hongmeng HarmonyOS 5, которая значительно улучшает производительность устройства на 40%. Эта система включает ядро Hongmeng и движок Ark, обеспечивая совместимость с облачными сервисами.

Кроме того, экосистема Hongmeng активно развивается, предлагая пользователям доступ к основным приложениям и мини-программам, что упрощает взаимодействие. Складной телефон доступен в обычной и коллекционной версиях.