Ученые нашли обломки сверхновых на дне океана, что может указывать на их существование и на Луне.

Недавние исследования на дне океана выявили уникальные образцы, которые, как предполагается, являются остатками космических взрывов, известных как килоновые. Эти находки не только подтверждают теории о существовании «кладбища сверхновых» на нашей планете, но также поднимают вопросы о возможных аналогичных образцах на Луне. Ученые считают, что эти космические события могли произойти около 10 миллионов лет назад, и теперь они ищут дополнительные доказательства на лунной поверхности.

Группа ученых, изучая образцы морского дна, обнаружила радиоактивный плутоний, который, по их мнению, является следствием взрывов килоновых звезд. Эти взрывы происходят, когда две нейтронные звезды сближаются и сталкиваются. В результате такого катастрофического события выделяются большие количества тяжелых элементов, включая плутоний и золото. Ученые утверждают, что данные обломки могут быть частью более широкого космического коктейля, состоящего из остатков нескольких взрывов.

Брайан Филдс, астроном из Иллинойсского университета, в своем недавнем выступлении упомянул, что Земля фактически находится на «кладбище» этих космических событий. По его словам, сверхновые звезды создают мельчайшие частицы, которые могут оседать как на Земле, так и на Луне. Исследования, проведенные с 2004 года, показали наличие радиоактивного железа в образцах океана, что также указывает на близкие сверхновые события в истории Земли.

Среди находок 2021 года было обнаружено еще одно редкое вещество — радиоактивный изотоп плутония. Это открытие подтвердило теорию о том, что килоновые могут быть источником таких элементов. Филдс и его команда предполагают, что одно из таких событий произошло до двух известных сверхновых, и это могло произойти примерно 10 миллионов лет назад.

Обнаруженные образцы представляют собой смесь железа и плутония, что указывает на сложный процесс, связанный с этими космическими взрывами. Ученые надеются подтвердить свои предположения, исследуя лунные образцы. Миссии Artemis, которые планируют возвращение людей на Луну, могут предоставить необходимые данные для дальнейшего анализа.

Филдс подчеркивает, что лунный грунт может дать более четкое представление о том, как именно космические обломки оседают на поверхности. На Луне отсутствуют такие факторы, как океанские течения и атмосферные явления, которые могут повлиять на распределение материалов на Земле. Это упрощает задачу изучения космического мусора.

Несмотря на то что следующая фаза миссий Artemis запланирована на 2026 год, Филдс и его команда уже работают над подготовкой запросов на доступ к лунным образцам. Они уверены, что это исследование может значительно расширить наше понимание процессов, происходящих в космосе, и подтвердить их теории о килоновых и сверхновых звездах.