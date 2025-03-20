Китайские спутники провели учения, имитируя маневры «воздушного боя» на низкой околоземной орбите. Это вызывало настороженность у Космических сил США.

Маневры китайских спутников на низкой околоземной орбите вызывают серьезную озабоченность у Космических сил США. Генерал Майкл Гетлейн, заместитель начальника космических операций, отметил, что эти действия сигнализируют о сокращении технологического разрыва между США и их конкурентами, что для американских военных является тревожным знаком.

По словам Гетлейна, Китай использует пять различных спутников для отработки тактики и процедур, связанных с космическими операциями. Эти маневры происходят на фоне растущей милитаризации околоземной орбиты, где традиционные представления о космосе как о мирной зоне постепенно теряются.

На конференции McAleese Defense Programs в Вашингтоне генерал отметил, что наблюдение велось за экспериментальными спутниками Shiyan-24C и Shijian-605 A и B. Эти аппараты продемонстрировали способность к сложным маневрам, что вызывает беспокойство у американских военных. Гетлейн подчеркнул, что такие действия напоминают о необходимости поддерживать космическое превосходство и развивать собственные возможности.

Космические силы США уже давно выражают опасения по поводу сокращающегося технологического разрыва между ними и конкурентами, такими как Китай и Россия. Например, в 2019 году Россия провела маневры с использованием спутника, который выпустил более мелкий аппарат для слежения за американским спутником.

Генерал Гетлейн считает, что необходимо изменить подход к космическим операциям, чтобы не оказаться в невыгодном положении. Он подчеркнул, что целью Космических сил США является не просто исследование космоса, а обеспечение военного превосходства. Это заявление контрастирует с принципами, изложенными в Договоре о космосе 1967 года, который призван сохранять космос как мирную область.

На практике милитаризация космоса продолжается, и каждое новое военное начинание США в этой сфере вызывает вопросы о соблюдении международных норм.