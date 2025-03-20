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Космические силы США обеспокоены маневрами китайских спутников на низкой орбите
Китайские спутники провели учения, имитируя маневры «воздушного боя» на низкой околоземной орбите. Это вызывало настороженность у Космических сил США.

Маневры китайских спутников на низкой околоземной орбите вызывают серьезную озабоченность у Космических сил США. Генерал Майкл Гетлейн, заместитель начальника космических операций, отметил, что эти действия сигнализируют о сокращении технологического разрыва между США и их конкурентами, что для американских военных является тревожным знаком.

По словам Гетлейна, Китай использует пять различных спутников для отработки тактики и процедур, связанных с космическими операциями. Эти маневры происходят на фоне растущей милитаризации околоземной орбиты, где традиционные представления о космосе как о мирной зоне постепенно теряются.

На конференции McAleese Defense Programs в Вашингтоне генерал отметил, что наблюдение велось за экспериментальными спутниками Shiyan-24C и Shijian-605 A и B. Эти аппараты продемонстрировали способность к сложным маневрам, что вызывает беспокойство у американских военных. Гетлейн подчеркнул, что такие действия напоминают о необходимости поддерживать космическое превосходство и развивать собственные возможности.

Космические силы США уже давно выражают опасения по поводу сокращающегося технологического разрыва между ними и конкурентами, такими как Китай и Россия. Например, в 2019 году Россия провела маневры с использованием спутника, который выпустил более мелкий аппарат для слежения за американским спутником. 

Генерал Гетлейн считает, что необходимо изменить подход к космическим операциям, чтобы не оказаться в невыгодном положении. Он подчеркнул, что целью Космических сил США является не просто исследование космоса, а обеспечение военного превосходства. Это заявление контрастирует с принципами, изложенными в Договоре о космосе 1967 года, который призван сохранять космос как мирную область.

На практике милитаризация космоса продолжается, и каждое новое военное начинание США в этой сфере вызывает вопросы о соблюдении международных норм. 

#сша #китай #спутники #космические силы #военные маневры
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Апшеронский скакел
00:39
А лучше реальная производительность! 5070 глючит, фризит и дергается не по детски в вашем любимом киберхламе!
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Каспер
00:38
Что лучше по твоему GDDR6 или GDDR7.
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Karmboros
00:38
Смотрите ко, карта для натива)))
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Ренбокот
00:37
Только толку от ДД7 никакого
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Апшеронский скакел
00:37
И шо, не помогла GDDR7 видеокарте 5070?
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
RTX 3050=КАЛ
00:37
а ты в 10 кадров запиши и поглядим,важно или нет.я же говорю ты уо дегрод-а 3050=кал.не КАЛЛИЩЕ
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Каспер
00:36
Посмотрел о как на 9070ХТ видео память GDDR6. Ау 5070 уже видео память GDDR7.
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Karmboros
00:36
Да неважно какая там кадровка, она же видно то идёт нормально то фризит как заведённая, причём тут какая то кадровка, 6600 это лютый фриз, ты сам это доказал
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
RTX 3050=КАЛ
00:34
дадада.и кадровка в 25 кадров.ты смешон.как же ты смешон.Все знают что ты уо фейкомет.а 3050 =кал
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Karmboros
00:33
Скачал с ютуба такой, а там максимум 720p было, говорю наверное ещё сильнее фризить начинает 6600 если в ФХД записывать
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
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