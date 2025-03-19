Китайская система противоракетной обороны Hongqi-19 (HQ-19) может стать серьезным конкурентом американской THAAD. Оснащенная высокомобильным шасси и технологией hit-to-kill, она нацелена на перехват гиперзвуковых угроз.

Китайская система противоракетной обороны Hongqi-19 (HQ-19) привлекла внимание натовских экспертов благодаря своим уникальным характеристикам и возможностям. Разработанная для борьбы с высотными баллистическими ракетами, эта система, как пишут западные СМИ, обещает расширить возможности Пекина в области противоракетной обороны и может составить конкуренцию американской THAAD.

HQ-19 использует высокомобильное колесное шасси 8×8, что обеспечивает ей маневренность и оперативность развертывания. Каждая боевая машина оснащена шестью ракетами-перехватчиками, которые находятся в интегрированных пусковых установках, что упрощает процесс запуска. Система способна обнаруживать угрозы на расстоянии до 4000 километров, что делает ее эффективной для защиты обширных территорий.

Одной из ключевых особенностей HQ-19 является использование технологии hit-to-kill. Вместо традиционных взрывных боеголовок, система нацеливается на уничтожение вражеских ракет с помощью кинетической энергии, что позволяет минимизировать риск сопутствующего ущерба. Это делает ее особенно эффективной против баллистических ракет малой и средней дальности, которые могут нести ядерные боеголовки.

На авиасалоне в Чжухае система продемонстрировала свои возможности, перехватывая мишени на высоте 150 километров. Запуски HQ-19 осуществляются с помощью двухступенчатого твердотопливного ракетного двигателя, что обеспечивает высокую скорость и маневренность. В отличие от одноступенчатого двигателя THAAD, который менее эффективен в плане скорости, китайская система может выполнять сложные маневры во время перехвата.

Согласно утечкам информации, дальность перехвата HQ-19 достигает 3000 километров. Система включает в себя мобильные пусковые установки, радары для обнаружения и командные центры, что позволяет отнести ее к категории многоуровневой противоракетной обороны.

В целом, система HQ-19 демонстрирует значительные преимущества перед аналогами, включая высокую маневренность и дальность действия.