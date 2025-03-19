Маск подчеркивает важность производства чипов для победы в гонке за ИИ

Илон Маск, известный своими амбициозными проектами, теперь привлек внимание к важности полупроводниковой отрасли. В недавнем подкасте он отметил, что контроль над производством чипов является ключевым фактором в гонке за искусственным интеллектом, особенно в свете напряженных отношений между США и Китаем.

Маск подчеркнул, что почти все передовые чипы ИИ производятся на Тайване. Если Китай возьмет его под свой контроль, это может привести к глобальному дефициту необходимых технологий. Он считает, что США должны активизировать усилия по возвращению производства чипов на свою территорию. В этом контексте он упомянул «Закон о CHIPS», который предполагает инвестиции в размере до 65 миллиардов долларов для стимулирования создания новых предприятий в стране.

Ситуация в полупроводниковой отрасли меняется. Под давлением администрации Трампа компании, такие как TSMC, начали инвестировать в американские заводы. TSMC, например, объявила о планах вложить 165 миллиардов долларов в расширение своих мощностей в США. Это подчеркивает, насколько важным становится производство чипов для национальной безопасности.

Кроме того, высказывания Маска о возможности приобретения Intel Foundry снова подогревают слухи о его интересе к полупроводниковой отрасли. Хотя ничего не подтверждено, обсуждение его роли в будущем Intel стало актуальным. Маск, как всегда, остается в центре внимания, и его заявления могут оказать значительное влияние на рынок чипов и развитие искусственного интеллекта.



