Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Nvidia анонсирует новую серию RTX Pro Blackwell для рабочих станций и серверов
Компания Nvidia представила серию графических процессоров RTX Pro Blackwell, предназначенных для рабочих станций и серверов. Эти устройства обещают улучшить рабочие процессы в областях, связанных с искусственным интеллектом, дизайном и инженерией.

На мероприятии GTC 2025 Nvidia анонсировала новое поколение графических процессоров RTX Pro Blackwell. Эти устройства нацелены на решение задач в области искусственного интеллекта, 3D-дизайна и сложных вычислений. Новая серия включает в себя как настольные, так и серверные модели, что позволяет профессионалам в различных отраслях использовать мощные вычислительные ресурсы для своих проектов.

Графические процессоры RTX Pro Blackwell предоставляют значительные улучшения в производительности и функциональности. Они поддерживают ускоренные вычисления, трассировку лучей и нейронный рендеринг. Например, в новой серии представлены такие модели, как Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell для серверов и настольных ПК, а также RTX PRO 5000 и RTX PRO 4000 для мобильных устройств.

Одной из ключевых особенностей новых графических процессоров является использование потоковых мультипроцессоров Nvidia. Они обеспечивают до 1,5 раз более высокую пропускную способность по сравнению с предыдущими поколениями. Это достигается за счет внедрения новых нейронных шейдеров, которые интегрируют искусственный интеллект в программируемые шейдеры.

Ядра RT четвертого поколения, входящие в состав RTX Pro Blackwell, обеспечивают производительность, вдвое превышающую показатели предыдущего поколения. Это позволяет создавать фотореалистичные сцены и сложные 3D-проекты. В свою очередь, тензорные ядра пятого поколения обеспечивают до 4000 триллионов операций ИИ в секунду, что значительно ускоряет процессы генерации и рендеринга.

Память GDDR7 также претерпела изменения: теперь она увеличивает пропускную способность и емкость до 96 ГБ для серверов и до 24 ГБ для ноутбуков. Это позволяет работать с большими наборами данных и решать более сложные задачи. Важно отметить, что новая архитектура поддерживает PCIe пятого поколения, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных.

Новые графические процессоры также включают поддержку технологий Nvidia Max-Q, которые оптимизируют производительность и энергоэффективность ноутбуков. Это особенно актуально для профессионалов, работающих на ходу. Использование нейронного рендеринга и других инструментов с ИИ позволяет создавать впечатляющие визуальные эффекты и цифровые двойники реальных сред.

Компания Nvidia акцентирует внимание на том, что RTX Pro Blackwell предназначены для широкого спектра приложений. Например, в здравоохранении новые графические процессоры могут быть использованы для обработки медицинских изображений, что повысит качество диагностики. В области развлечений они позволят создавать более реалистичные анимации и визуальные эффекты.

Кроме того, Nvidia анонсировала поддержку нового программного обеспечения vGPU для RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Это позволит виртуализировать графические ресурсы, что особенно важно для крупных организаций, работающих с облачными технологиями. Ожидается, что эта функция будет доступна во второй половине года.

Разработчики программного обеспечения также получат доступ к большому количеству инструментов и библиотек, которые помогут им оптимизировать свои приложения. Например, Nvidia предлагает более 400 библиотек CUDA-X, что упрощает создание и развертывание приложений с использованием ИИ.


#nvidia #искусственный интеллект #ии #графические процессоры #рабочие станции #rtx pro blackwell
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Режиссеры «Мстители: Судный день» подтвердили, что смерть Тони Старка – часть истории Доктора Дума
1
15 марта крупнейшее судно в мире «Panzhou 8» впервые отправилось из Яньтая в Нидерланды
2
Выбросивший жесткий диск с 7500 биткоинами британец обратился в ЕСПЧ
10
Google запустила первый спутник FireSat для наблюдения за лесными пожарами
+
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
6
Транспортный проект в Астраханской области завершат в 2028 году, спустя 25 лет
+
AMD Ryzen 7 9800X3D вновь продаются по рекомендованной цене в 479 долларов
+
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
1
Nubia выпустила Red Magic Cooler 6 и 6 Air с охлаждением до 44 °C и RGB-подсветкой
2
«Капитан Америка 4» занял 31-е место по кассовым сборам среди киновселенной Marvel
+
Intel выпустила XeSS 2 SDK с плагинами Unity и Unreal Engine 4/5
+
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
2
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Зеленский потребовал от России согласиться на прекращения огня без условий
35
Rockstar Games раскрыла детали последнего патча для GTA 5 Enhanced - какие ошибки исправлены
1
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
2
Qualcomm представила чипсеты Snapdragon G2 Gen 2/G1 Gen 2 для портативных консолей
+
AMD представила линейку процессоров EPYC 5
+
Доход курьеров в Москве превысил доход сотрудников с высшим образованием
2
В Steam хакеры опубликовали игру Sniper: Phantom’s Resolution со встроенным вредоносным кодом
+

Популярные статьи

Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
33
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
4
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
12
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
19
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
11
Трамп инициировал крупную военную кампанию против Йемена для ослабления Ирана
7
Pi Network - монета, которую майнили более 5 лет, вышла на биржи. Как получить монеты и продать их
+
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
6
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
+

Сейчас обсуждают

Roditch
21:29
DLSS и FSR как раз и нужны при недостатке видеопамяти и/или производительности. Благодаря FSR GTX1080 тянет игры вроде Hogwarts Legacy на средневысоких при 60+ кадров.
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
salexa
21:15
Европка туалетная бумага для очка дядюшки СЭМа...а Укропия БИДЕ
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
Роман Фролов
21:08
На работу вам надо , ипотеку и 2 детишек
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
Poppy
21:03
Ослик изменил Шешеуну. Шеша в печали.
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Nvidia&Intel Hater
20:55
у фельдшера было,а нет, у фельдшера зачатие самого фельдшера ,снимал шешун,но с с осликом..
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Poppy
20:53
Есть видео где Шешун с осликом?
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Nvidia&Intel Hater
20:52
Не ,он дегенерат,куда ему
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Nvidia&Intel Hater
20:51
Все самые угарные комменты потерли
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Poppy
20:51
Шешенбек модератор? Невероятно.
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
ark-bak
20:43
Наркотики?
В Кремле не исключили возможности личной встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем