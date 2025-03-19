Компания Nvidia представила серию графических процессоров RTX Pro Blackwell, предназначенных для рабочих станций и серверов. Эти устройства обещают улучшить рабочие процессы в областях, связанных с искусственным интеллектом, дизайном и инженерией.

На мероприятии GTC 2025 Nvidia анонсировала новое поколение графических процессоров RTX Pro Blackwell. Эти устройства нацелены на решение задач в области искусственного интеллекта, 3D-дизайна и сложных вычислений. Новая серия включает в себя как настольные, так и серверные модели, что позволяет профессионалам в различных отраслях использовать мощные вычислительные ресурсы для своих проектов.

Графические процессоры RTX Pro Blackwell предоставляют значительные улучшения в производительности и функциональности. Они поддерживают ускоренные вычисления, трассировку лучей и нейронный рендеринг. Например, в новой серии представлены такие модели, как Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell для серверов и настольных ПК, а также RTX PRO 5000 и RTX PRO 4000 для мобильных устройств.

Одной из ключевых особенностей новых графических процессоров является использование потоковых мультипроцессоров Nvidia. Они обеспечивают до 1,5 раз более высокую пропускную способность по сравнению с предыдущими поколениями. Это достигается за счет внедрения новых нейронных шейдеров, которые интегрируют искусственный интеллект в программируемые шейдеры.

Ядра RT четвертого поколения, входящие в состав RTX Pro Blackwell, обеспечивают производительность, вдвое превышающую показатели предыдущего поколения. Это позволяет создавать фотореалистичные сцены и сложные 3D-проекты. В свою очередь, тензорные ядра пятого поколения обеспечивают до 4000 триллионов операций ИИ в секунду, что значительно ускоряет процессы генерации и рендеринга.

Память GDDR7 также претерпела изменения: теперь она увеличивает пропускную способность и емкость до 96 ГБ для серверов и до 24 ГБ для ноутбуков. Это позволяет работать с большими наборами данных и решать более сложные задачи. Важно отметить, что новая архитектура поддерживает PCIe пятого поколения, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных.

Новые графические процессоры также включают поддержку технологий Nvidia Max-Q, которые оптимизируют производительность и энергоэффективность ноутбуков. Это особенно актуально для профессионалов, работающих на ходу. Использование нейронного рендеринга и других инструментов с ИИ позволяет создавать впечатляющие визуальные эффекты и цифровые двойники реальных сред.

Компания Nvidia акцентирует внимание на том, что RTX Pro Blackwell предназначены для широкого спектра приложений. Например, в здравоохранении новые графические процессоры могут быть использованы для обработки медицинских изображений, что повысит качество диагностики. В области развлечений они позволят создавать более реалистичные анимации и визуальные эффекты.

Кроме того, Nvidia анонсировала поддержку нового программного обеспечения vGPU для RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Это позволит виртуализировать графические ресурсы, что особенно важно для крупных организаций, работающих с облачными технологиями. Ожидается, что эта функция будет доступна во второй половине года.

Разработчики программного обеспечения также получат доступ к большому количеству инструментов и библиотек, которые помогут им оптимизировать свои приложения. Например, Nvidia предлагает более 400 библиотек CUDA-X, что упрощает создание и развертывание приложений с использованием ИИ.



