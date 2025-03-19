На конференции GTC NVIDIA анонсировала Isaac GR00T N1 — первую в мире настраиваемую базовую модель для гуманоидной робототехники, а также другие важные разработки в области искусственного интеллекта.

На конференции GTC, прошедшей на днях, компания NVIDIA представила ряд значительных новинок, среди которых выделяется Isaac GR00T N1. Эта модель предназначена для гуманоидной робототехники и открывает новые горизонты для разработчиков, стремящихся создать более адаптивные и эффективные системы.

Isaac GR00T N1 стала первой открытой и полностью настраиваемой моделью, позволяющей разработчикам создавать гуманоидных роботов с продвинутыми навыками. Архитектура модели включает две системы, которые работают в синергии. Система 1 отвечает за инстинктивные действия, а Система 2 анализирует информацию и принимает более сложные решения. Этот подход позволяет роботам выполнять задачи, требующие точности и быстроты реакции, такие как захват и манипуляция объектами.

В ходе презентации генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг продемонстрировал, как гуманоидный робот 1X может выполнять рутинные задачи, такие как уборка. Используя политику постобучения, основанную на GR00T N1, робот самостоятельно справляется с различными задачами в домашней обстановке. Это подчеркивает потенциал новой модели в повседневной жизни и в промышленности.

Кроме того, NVIDIA анонсировала Newton — физический движок, созданный в сотрудничестве с Google DeepMind и Disney Research. Этот движок будет использоваться для обучения роботов и совместим с различными фреймворками моделирования. Например, Disney планирует использовать Newton для улучшения своих развлекательных роботов, таких как дроиды, вдохновленные «Звездными войнами». Это сотрудничество может привести к созданию более выразительных и интерактивных персонажей, что открывает новые возможности в области развлечений.

Также стоит отметить модели Cosmos World Foundation (WFM), которые позволяют разработчикам контролировать генерацию и обоснование мира на основе искусственного интеллекта. Эти модели помогут улучшить взаимодействие роботов с окружающей средой, предсказывая действия на основе изображений и текста. Например, модули Cosmos Transfer преобразуют видеоданные в синтетические данные, что ускоряет процесс обучения ИИ.

Важным шагом является сотрудничество NVIDIA с GE HealthCare, направленное на интеграцию ИИ в медицинскую визуализацию. Платформа Isaac for Healthcare, разработанная NVIDIA, будет использоваться для создания автономных медицинских устройств, что поможет решить проблему нехватки специалистов в здравоохранении. Эта инициатива может значительно улучшить доступ к медицинским услугам, особенно в регионах с ограниченными ресурсами.

Кроме того, NVIDIA анонсировала персональный суперкомпьютер DGX Spark, который позволит разработчикам расширять возможности GR00T N1 для различных задач. Данные для обучения и сценарии оценки теперь доступны на платформах Hugging Face и GitHub, что упрощает доступ к новым технологиям.