Volkswagen Group рассматривает возможность создания более доступного внедорожника на базе платформы Scout, который будет конкурировать с Land Rover Defender.

Volkswagen Group активно изучает рынок электрических внедорожников и планирует использовать платформу своего бренда Scout для создания новой модели. Это решение направлено на расширение модельного ряда и привлечение более широкой аудитории.

По информации автомобильного издания Carscoops, Volkswagen намерен разработать доступный внедорожник, который должен стать конкурентом Land Rover Defender. Использование платформы Scout позволит концерну оптимизировать затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), а также улучшить эффективность работы завода Scout в Южной Каролине, где планируется выпуск до 200,000 автомобилей в год.

Кроме того, Volkswagen может выпустить пикап на базе Scout Terra, который будет соперничать с такими моделями, как Chevrolet Silverado EV и Ford F-150 Lightning. Ранее концерн также анонсировал электрический внедорожник ID. Ruggdzz, ориентированный на ту же аудиторию. В рамках бренда Audi ожидается появление мощного внедорожника, который составит конкуренцию роскошным моделям, таким как Mercedes-Benz G-Class и Lexus LX.