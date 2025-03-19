BYD Auto представила интерьер своего нового электрического внедорожника Haishi 05 EV. Модель отличается оригинальными дизайнерскими решениями и функциональностью, включая ручное переключение передач и складные задние сиденья.

Компания BYD Auto анонсировала интерьер своего нового электрического внедорожника Haishi 05 EV. Эта модель выделяется не только современными технологиями, но и продуманным дизайном, который создает комфортную атмосферу для водителя и пассажиров.

Внутреннее пространство Haishi 05 EV оформлено с акцентом на динамичность и эргономику. Трехспицевое рулевое колесо, напоминающее хвостовой плавник дельфина, привлекает внимание. Центральная консоль выполнена в виде интегрированного дизайна с плавающим экраном, что добавляет современности. Изгибы в интерьере создают ощущение движения, что делает атмосферу более живой.

Функциональные элементы включают ручное переключение передач и систему климат-контроля, а также обогреватель. Задние сиденья можно сложить, образуя ровную площадку вместе с багажником, что увеличивает полезное пространство для перевозки грузов.

Запуск Haishi 05 EV запланирован на 25 марта. Автомобиль будет оснащен литий-железо-фосфатными аккумуляторами с запасом хода до 520 км. Размеры автомобиля составляют 4520 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1630 мм в высоту, что делает его компактным внедорожником. С мощностью электродвигателя в 160 кВт, модель обещает уверенное вождение как в городе, так и за его пределами.