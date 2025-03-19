Chery Automobile анонсировала открытие слепого бронирования для своего нового седана Fengyun A9, который стал единственным представительским четырехместным автомобилем в сегменте 400 000.

Chery Automobile объявила о начале слепого бронирования для нового седана Fengyun A9. Этот автомобиль выделяется на фоне конкурентов как «единственный представительский четырехместный вариант в ценовом сегменте 400 000» (эквиваленто 4,48 млн руб).

Fengyun A9 предлагает продвинутые технологии, включая систему Falcon Intelligent Driving 700, которая включает в себя чип Qualcomm 8255 и 27 датчиков для обеспечения безопасности и комфорта. С среди них — лазерный радар и несколько камер, которые обеспечивают эффективное управление в различных условиях.

Дизайн седана также интересен: закрытая передняя часть и световая полоса создают эффект «звездного неба». С длиной более 5 метров и шириной почти 2 метра, Fengyun A9 обеспечивает простор для пассажиров.