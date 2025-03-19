Китайские беспилотники-невидимки нового поколения продемонстрировали значительное преимущество в сроке службы и энергопотреблении по сравнению с американскими аналогами. Согласно последним исследованиям, эти дроны могут летать в три раза дольше и потреблять на 50% меньше энергии.

По данным издания South China Morning Post (SCMP), китайские беспилотники-невидимки следующего поколения превосходят свои американские аналоги по нескольким ключевым параметрам. Заявляется, что новые дроны, разрабатываемые в Поднебесной, будут более энергоэффективными и долговечными.

Китайские инженеры внедрили в свои беспилотники передовые решения, отказались от закрылок и хвостового киля. Вместо этого они используют жидкостные системы, которые управляют струями воздуха с помощью точных импульсов.

Согласно отчету, Пентагон осознал важность таких технологий, но программа DARPA X-65 начала свою работу лишь в 2023 году. В то же время китайские ученые уже испытали свои дроны в 2021 году. Профессор Ло Чжэнбин из Национального университета оборонных технологий утверждает, что американская программа отстает на годы. Он подчеркивает, что китайские беспилотники уже доказали свою эффективность в реальных условиях.

Технология, используемая в китайских дронах, известна как DSJ, или двойная синтетическая струя. Она работает за счет вибрации керамических пластин, создавая импульсы воздуха. Это решение позволяет избежать поломок, возникающих в системах DARPA, где используются одиночные камеры. Конструкция китайских дронов обеспечивает большую надежность и снижает риск повреждений при экстремальных условиях.

Кроме того, китайские беспилотники могут быть использованы не только в воздухе, но и под водой.