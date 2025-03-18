В начале месяца вышла Enhanced Edition Grand Theft Auto V, демонстрирующая впечатляющие визуальные улучшения по сравнению с предыдущими версиями. Сравнительное видео от ElAnalistaDeBits наглядно показывает, как игра трансформировалась за 12 лет.





Сравнительное видео от ElAnalistaDeBits показывает, как Enhanced Edition сопоставляется с оригинальной версией для PlayStation 3. Изменения заметны в деталях: увеличенная дальность прорисовки, более реалистичная растительность и улучшенные тени. Каждый элемент, от отражений до уровня детализации, стал более проработанным. Несмотря на это, оригинальная версия все еще выглядит достойно для своего времени.





Rockstar Games выпустила GTA V на трех поколениях консолей, и это позволяет игрокам увидеть эволюцию игры. Улучшения, такие как глобальное освещение с трассировкой лучей, дают представление о возможностях будущей Grand Theft Auto VI, которая ожидается в этом году. Однако некоторые опасения остаются: есть вероятность, что новая игра не сможет развивать частоту кадров выше 30 FPS на базовых консолях.