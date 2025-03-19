На конференции Zeekr объявила о запуске полной версии функции Parking Space to Parking Space для модели Qianli Haohan в апреле 2025 года. Эта функция обещает повысить удобство парковки и зарядки электромобилей.

Компания Zeekr представила подробности о запуске своей новой функции парковки, которая будет доступна в модели Qianli Haohan. Полнофункциональная версия Parking Space to Parking Space позволит автомобилю автоматически находить свободные места для парковки и зарядки, что значительно упростит процесс для водителей.

Заявлено, что Parking Space to Parking Space «может использоваться по всей стране, и вы можете парковаться, пока есть место. Вы можете воспользоваться ею в первый раз, не делая ни одного лишнего шага». Также известно, Что эта функция поддерживает:

частные парковочные барьеры,

городские дороги,

кольцевые развязки,

развороты,

ожидание поворота и движения,

изменяемые полосы движения,

подземные многоэтажные парковки торговых центров и механические парковочные места.

Автомобиль сможет не только парковаться, но и автоматически находить зарядные станции, при этом зарядный пистолет будет управляться роботом. После завершения зарядки машина самостоятельно найдет свободное место для парковки. Дамонстрационный видеоролик можно посмотреть здесь.

Вице-президент Zeekr Intelligent Technology Чэнь Ци отметил, что будущие модели Lynk & Co также будут оснащены этой функцией, начиная с Lynk & Co 900. Zeekr использует передовые технологии, включая чипы OrinX и лазерные радары, что обеспечивает высокую вычислительную мощность — до 23,5 ЭФЛОПС. Это делает Qianli Haohan одним из самых технологически продвинутых автомобилей на китайском рынке.

Ожидается, что пилотное тестирование новой функции начнется в третьем квартале 2025 года.