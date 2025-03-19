Компания Zeekr представила подробности о запуске своей новой функции парковки, которая будет доступна в модели Qianli Haohan. Полнофункциональная версия Parking Space to Parking Space позволит автомобилю автоматически находить свободные места для парковки и зарядки, что значительно упростит процесс для водителей.
Заявлено, что Parking Space to Parking Space «может использоваться по всей стране, и вы можете парковаться, пока есть место. Вы можете воспользоваться ею в первый раз, не делая ни одного лишнего шага». Также известно, Что эта функция поддерживает:
- частные парковочные барьеры,
- городские дороги,
- кольцевые развязки,
- развороты,
- ожидание поворота и движения,
- изменяемые полосы движения,
- подземные многоэтажные парковки торговых центров и механические парковочные места.
Автомобиль сможет не только парковаться, но и автоматически находить зарядные станции, при этом зарядный пистолет будет управляться роботом. После завершения зарядки машина самостоятельно найдет свободное место для парковки. Дамонстрационный видеоролик можно посмотреть здесь.
Вице-президент Zeekr Intelligent Technology Чэнь Ци отметил, что будущие модели Lynk & Co также будут оснащены этой функцией, начиная с Lynk & Co 900. Zeekr использует передовые технологии, включая чипы OrinX и лазерные радары, что обеспечивает высокую вычислительную мощность — до 23,5 ЭФЛОПС. Это делает Qianli Haohan одним из самых технологически продвинутых автомобилей на китайском рынке.
Ожидается, что пилотное тестирование новой функции начнется в третьем квартале 2025 года.