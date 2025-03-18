Apple получила патент на модульную конструкцию Apple Watch, позволяющую отделять корпус от ремешка для зарядки.

Технологическое издание Patently Apple сообщило о новом патенте, который может изменить подход к дизайну смарт-часов. Apple разработала концепцию модульной конструкции, позволяющую отделять корпус часов от ремешка, что открывает новые возможности для пользователей.

Согласно описанию патента, данная конструкция решает проблему прерывания функциональности смарт-часов во время зарядки. В отличие от традиционных моделей, где все компоненты интегрированы, новая система позволяет оставить биометрические датчики на ремешке, обеспечивая непрерывный мониторинг здоровья. Это означает, что пользователь может заряжать часы, не теряя при этом важные данные о состоянии здоровья, такие как частота сердечных сокращений или температура тела.

Ремешок выполняет долгосрочные функции, позволяя отслеживать ключевые показатели в течение 24 часов, в то время как корпус часов отвечает за краткосрочные задачи, требующие высокой мощности, например, GPS-навигацию. Эта раздельная конструкция позволяет устройствам работать независимо друг от друга, что снижает избыточность и увеличивает эффективность.

Патент также подчеркивает, что в сценариях, связанных со спортом или активным образом жизни, пользователю не обязательно носить весь комплект. Он может использовать только необходимые модули, что делает устройство более удобным и адаптируемым к различным ситуациям.