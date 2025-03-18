Использование акустической метаповерхности и ультразвуковых преобразователей создает приватные звуковые анклавы.

Как выясняется, теперь можно слушать музыку или подкасты без использования наушников. Причем, не отвлекая окружающих. Группа ученый из Университета штата Пенсильвания представила метод, который позволяет создавать «акустические анклавы». Эти зоны обеспечивают приватное прослушивание звука в определенных местах, таких как сиденье в автомобиле или за партой в классе.

Технология основывается на использовании акустической метаповерхности — специального материала, который способен преломлять звук. В сочетании с двумя ультразвуковыми преобразователями, эта система создает уникальные условия для восприятия звука. Каждый преобразователь генерирует ультразвуковой луч, который движется по криволинейной траектории и пересекается в определенной точке. В этом месте звук становится слышимым только для человека, находящегося в зоне пересечения, в то время как окружающие его не слышат.

Для проверки работы системы был использован манекен с микрофонами в ушах, чтобы «имитировать то, что слышит человек в точках вдоль траектории ультразвукового луча, а также третий микрофон для сканирования области пересечения». Результаты подтвердили, что звук действительно слышен только в точке пересечения, создавая своего рода виртуальную гарнитуру. Было проведено тестирование в обычной комнате с реальным эхом, чтобы проверить, как система работает в повседневной жизни. На данный момент технология может передавать звук на расстояние около метра с уровнем громкости, сопоставимым с обычным разговором — около 60 децибел. Ученые планируют увеличить мощность ультразвуковых лучей, что позволит улучшить диапазон и громкость.



