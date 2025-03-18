Исследование показало, что угольная зола в США может содержать до 11 миллионов тонн редкоземельных элементов, оцененных в 8,4 миллиарда долларов.

Американцы неожиданно нашли запасы редкоземельных металлов в угольной золе, которая долгое время считалась лишь отходом. Ученые из Техасского университета в Остине оценили, что эти запасы могут составлять до $8,4 миллиарда.

Угольная зола, образующаяся при сжигании угля, зачастую оказывается на свалках и не используется. Однако новое исследование показывает, что в этих отходах скрыты значительные запасы редкоземельных элементов, необходимых для производства большого количества современных высокотехнологичных товаров, включая литий-ионные и никель-металл-гидридные аккумуляторы и солнечные панели. Ученые подсчитали, что в угольной золе США содержится около 11 миллионов тонн таких элементов, что почти в восемь раз превышает известные внутренние запасы страны.

Процесс извлечения этих элементов из угольной золы имеет свои преимущества. Поскольку минералы уже отделены от руды в процессе сжигания, затраты энергии на очистку значительно снижаются.

Разные регионы страны демонстрируют различную концентрацию редкоземельных элементов в угольной золе. Например, в Аппалачском бассейне концентрация достигает 431 миллиграмма на килограмм, хотя только 30% этих элементов легко извлекаются. В то же время уголь из бассейна реки Паудер имеет более низкую концентрацию, но более высокую степень извлечения — 70%, что делает его более перспективным для массового производства.

Несмотря на многообещающие результаты, реализация этого потенциала требует дополнительных усилий. Компании, такие как Element USA, сейчас работают над разработкой технологий для извлечения редкоземельных элементов из угольной золы и других побочных продуктов горнодобывающей промышленности.