В интервью директор BMW Group по клиентам и продажам Йохен Голлер рассказал о строгом подходе компании к технологиям автономного вождения. BMW не собирается устанавливать непроверенные системы, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов.

Компания BMW акцентирует внимание на своей приверженности безопасности в области автономного вождения. В недавнем интервью Йохен Голлер подчеркнул, что внедрение непроверенных технологий в автомобили — это путь, по которому компания не пойдет.

Голлер отметил, что китайский рынок имеет для BMW огромное значение. В 2024 году компания планирует выпустить 100 000 полностью электрических автомобилей, включая модели BMW и MINI. Этот рынок остается крупнейшим для BMW Group, и в этом году на него выйдут более 10 новых моделей.

Когда речь заходит об автономном вождении, Голлер подчеркивает, что безопасность для BMW стоит на первом месте. В отличие от некоторых конкурентов, компания не намерена позволять водителям долго убирать руки с руля. Это решение основано на строгих технических требованиях, которые требуют, чтобы водитель всегда оставался в контроле над автомобилем.

Голлер также обратил внимание на рост китайских брендов, утверждая, что местные и международные марки могут сосуществовать. Молодые покупатели, средний возраст которых составляет около 38 лет, предъявляют высокие требования к продуктам, включая цифровые технологии и взаимодействие с автомобилем.