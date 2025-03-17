Компания Varda Space Industries запускает капсулу W-3, которая проведет испытания гиперзвуковой технологии на скорости 25 Махов.

Varda Space Industries, основанная бывшим инженером SpaceX, запускает свою третью орбитальную капсулу W-3. Этот аппарат, выведенный на орбиту с помощью ракеты Rocket Lab Pioneer, предназначен для проведения гиперзвуковых испытаний, которые могут значительно повлиять на технологии, используемые ВВС США.

Капсула W-3 отправилась в космос в рамках миссии Transporter-13, организованной SpaceX с базы Ванденберг в Калифорнии. Это второй запуск для Varda в этом году: первая капсула W-2 успешно приземлилась в Австралии в феврале. Стояла задача испытать при высоких скоростях. Ожидается, что W-3 во время входа в атмосферу Земли достигнет скорости, превышающей 25 Махов.

На борту W-3 находится инерциальный измерительный блок (IMU), разработанный ВВС США в сотрудничестве с Innovative Scientific Solutions Incorporated. Эта система предназначена для отслеживания движения и ориентации в экстремальных условиях. Хотя подобные технологии уже используются в смартфонах, новая версия IMU адаптирована для работы на гиперзвуковых скоростях.

Капсула завершит свою миссию через несколько недель, приземлившись на испытательном полигоне Кунибба в Южной Австралии. Доктор Стив Невилл из ISSI отметил, что потребность в надежных технологиях IMU растет, и успешные испытания W-3 могут значительно улучшить понимание и управление будущими системами.

Программа Prometheus, в рамках которой работает W-3, направлена на ускорение разработки американских гиперзвуковых технологий.