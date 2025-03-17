EngineAI, китайская компания, работающая в области робототехники, представила своего нового гуманоидного робота PM01.

Этот робот стал известен благодаря своим впечатляющим танцевальным движениям, которые он исполняет в стиле популярного фильма «Разборки в стиле кунфу». PM01 прошел через множество тренировок, чтобы достичь такой степени точности и выразительности.

Робот PM01 демонстрирует танцы, которые были отточены в ходе баттлов с профессиональными хореографами. Инженеры компании заявляют, что их гуманоид способен управлять суставами с точностью до 0,01 секунды, что позволяет ему выполнять сложные движения, такие как сальто вперед. Эти достижения сделали его одним из первых человекоподобных роботов, способных на такие трюки.

В видео, опубликованном компанией, PM01 исполняет танцы, напоминающие движения группы Axe Gang из фильма. Каждое его движение кажется естественным благодаря 24 степеням свободы, которые обеспечивают высокую реалистичность. Робот также обладает возможностью адаптироваться к различным условиям, что делает его универсальным инструментом для исследователей и разработчиков.





PM01 имеет компактные размеры: его высота составляет 1,38 метра, а вес — 40 килограммов, что делает его на 27 сантиметров ниже и на 8 килограммов легче своего предшественника SE01. Он оснащен высокоинтерактивным экраном и бионическим дизайном, что позволяет ему имитировать человеческие движения. Кроме того, робот может выполнять повороты на 320 градусов.