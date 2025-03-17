Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Китайский стартап EngineAI представил гуманоидного робота PM01
EngineAI, китайская компания, работающая в области робототехники, представила своего нового гуманоидного робота PM01.

Этот робот стал известен благодаря своим впечатляющим танцевальным движениям, которые он исполняет в стиле популярного фильма «Разборки в стиле кунфу». PM01 прошел через множество тренировок, чтобы достичь такой степени точности и выразительности.

Робот PM01 демонстрирует танцы, которые были отточены в ходе баттлов с профессиональными хореографами. Инженеры компании заявляют, что их гуманоид способен управлять суставами с точностью до 0,01 секунды, что позволяет ему выполнять сложные движения, такие как сальто вперед. Эти достижения сделали его одним из первых человекоподобных роботов, способных на такие трюки.

В видео, опубликованном компанией, PM01 исполняет танцы, напоминающие движения группы Axe Gang из фильма. Каждое его движение кажется естественным благодаря 24 степеням свободы, которые обеспечивают высокую реалистичность. Робот также обладает возможностью адаптироваться к различным условиям, что делает его универсальным инструментом для исследователей и разработчиков.


PM01 имеет компактные размеры: его высота составляет 1,38 метра, а вес — 40 килограммов, что делает его на 27 сантиметров ниже и на 8 килограммов легче своего предшественника SE01. Он оснащен высокоинтерактивным экраном и бионическим дизайном, что позволяет ему имитировать человеческие движения. Кроме того, робот может выполнять повороты на 320 градусов.

#китай #робототехника #гуманоидный робот #pm01 #кунг-фу #engineai #танцы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся детали кузова
12
Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
13
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
8
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
3
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
1
Приложение Google "Найди мое устройство" теперь может отображать местоположение ваших контактов
+
В шутере Counter-Strike 2 одновременно находились более 1,8 млн пользователей — это новый рекорд
+
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
1
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Компания Porsche представила модернизированный велосипед eBike Sport
+
Xiaomi 16 откажется от компактных моделей в пользу большего дисплея и более тонкой конструкции
+
Digital Foundry предположили, что GTA 5 стала полигоном для технологий, которые появятся в GTA 6
2
В Киеве спрогнозировали дефицит газа в 4,5 млрд кубометров из-за повреждения газовой инфраструктуры
6
Amazon опубликовала списки самых продаваемых процессоров за февраль
3
Google Pixel 9a обходит Samsung Galaxy A56 в тестовых испытаниях перед запуском
1
В XDA рассказали о 4 причинах приобрести новый корпус для ПК
3
Gigabyte официально представила топовую материнскую плату для оверклокинга Z890 AORUS Tachyon ICE
+
Кроссовер Xiaomi YU7 получил оригинальную приборную панель
+

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
22
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
+
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
19
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
9
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
1
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
3
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
1
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
+

Сейчас обсуждают

ЮРА ОНИЩЕНКО
21:35
Нет, спасибо! Раз не делают Астралы - идут лесом!
Asus повышает цены на видеокарты GeForce RTX 5090 и Radeon RX 9070
Дмитрий Малинин
21:26
Специально проверил Oneplus 12 экран рядом с моим ips монитором LG UltraGear 32GR93, так на ips чёрный больше нравится-он более бархатный и не глянцевый, хотя на смартфоне более тёмный но не такой при...
Новые RGB-светодиоды от Sony могут со временем вытеснить с рынка технологию OLED
Дмитрий Малинин
21:19
Скорее не нужны за излишнюю цену, а так можно было бы взять!
Asus повышает цены на видеокарты GeForce RTX 5090 и Radeon RX 9070
Дмитрий Малинин
21:15
Смотрю фильмы на IPS 65 дюймовом Sony BRAVIA 2019 года и всё устраивает, посмотрю на войну технологий может когда-нибудь через несколько лет куплю 85 дюймовый тв выигравшей в гонке технологии!
Новые RGB-светодиоды от Sony могут со временем вытеснить с рынка технологию OLED
Антон Корягин
21:12
Вердиктую : Если ты: кружишься, гнездо вьёшь, кредиты платишь, суетишься.. - ты выделяешь энергию. И наоборот, если ты: бухаешь на диване, деградируешь .. - твоей энергии не хватает чёрной дыре для п...
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
Валерий Агапов
21:06
Так сайт то начинался с этого и "Оверлокерс" про это( Википедия). Раньше разгоны были 50% и более. Это сейчас всё и так выжато.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Антон Корягин
21:04
Тото я и чую, что как бухнёшь то и всё сразу на месте становится. А когда трезвый - то всё сразу вертится, кружится, куда то несётся, сворачивается.. Да и - истина в вине, вроде :) Короче кружит нас...
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
El Grechko
21:03
Нельзя всё валить на IBM. Сейчас вон модно прям в системную плату встраивать маленький процессор для управления железом мамки, в видеокарту также маленький процессор, в общем SONY могли выкупить лицен...
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
REY_B_
21:02
Настроил свой "самый дешёвый китайский олед", 65 дюймов за косарь, так как мне нравиться, и кайфую. Прихожу в магазин, раньше было ВАУ, а теперь всё там туфта. - ОЛЕД даёт истинно чёрный свет и высоча...
Новые RGB-светодиоды от Sony могут со временем вытеснить с рынка технологию OLED
Misha hm
20:57
Как же заколебали эти пустые и бесполезные дегенаративные ИИ статьи.
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем